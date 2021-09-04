Варшава, 4 сентября. Современный облик Польши стал возможен благодаря Советскому Союзу и его руководителю Иосифу Сталину, считает доктор исторических наук Михал Глок.

Польский эксперт напомнил о положительном влиянии СССР на Варшаву и признал роль Советского Союза в благополучии своего государства. Однако руководство страны никогда не согласится с этим тезисом, подчеркнул историк.

«То, что Польша сегодня выглядит так, как она выглядит: территориально целостная, с расположенной по центру столицей, единая с точки зрения народа и вероисповедания — все это заслуга Иосифа Сталина, чего у нас публично не говорят и никогда не скажут», — подчеркнул Глок.

Он также прокомментировал раздел Польши в 1939 году. По словам специалиста, событие стало следствием недальновидной и русофобской политики Варшавы. Руководство не приложило никаких усилий, чтобы предотвратить случившееся, а СССР всегда пытался наладить отношения со страной, добавил Глок.

Ранее эксперт в области истории из Польши Войчех Поляк призвал потребовать репарации от Берлина. По его мнению, Варшава сильно пострадала от действий нацистской Германии и поэтому может претендовать на солидные денежные компенсации.