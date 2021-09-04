«Дальневосточная ипотека» изменила ценовую ситуацию на жилищном рынке Чукотки

Владивосток, 4 сентября. «Вторичка» в Чукотском автономном округе немного выросла в цене после актуализации «Дальневосточной ипотеки».

На территории Чукотского автономного округа зафиксировано небольшое изменение цен в сторону повышения на рынке вторичной недвижимости. Отмечается, что этому способствовало расширение действия госпрограммы льготной ипотеки. Об этом пишет ТАСС.

Губернатор Роман Копин убежден, что даже несмотря на подорожание в сегменте, общий уровень цен не превышает себестоимости строительства на указанных территориях. Глава округа отметил это в ходе Восточного экономического форума.

Чукотка планирует привлекать новых девелоперов, как местного, так и федерального значения, чтобы наращивать темпы строительства новых объектов недвижимости и увеличивать градус конкуренции с параллельным снижением в цене «квадрата».

Ипотечные займы стали более доступны жителям ЧАО, поэтому цены на жилье незначительно скорректировались. Указывается, что в большей степени тренд затронул большие населенные пункты. По словам Копина, число заявок на кредиты по «Дальневосточной ипотеке» резко возросло в Магаданской области и на Чукотке (+90%).

Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал на ВЭФ-2021, как регион будет реализовывать программу сдачи квартир в аренду в следующем году.