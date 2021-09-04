Милонов заявил, что в Афганистане не пройдут идеи радикального феминизма

Американцы однозначно будут использовать свою излюбленную феминистическую повестку для дискредитации новых властей Афганистана. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

В Кабуле женщины-активистки уже второй день проводят массовые манифестации с требованиями о предоставлении им равных прав с мужчинами. Однако захватившее власть в Афганистане террористическое движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) не стало мириться с подобным поведением представительниц прекрасного пола: 4 сентября в отношении митингующих, собравшихся у президентского дворца в столице, талибами был применен слезоточивый газ. По предварительным данным, одна женщина пострадала. Правоохранители «Талибана» также открыли стрельбу из боевого оружия в воздух.

«В России такая ситуация в принципе невозможна, — заявил Милонов. — У нас совершенно иное отношение к правам человека и, в частности, к правам женщин. Поэтому то, что произошло сегодня в Кабуле, кажется нам немыслимым. С другой стороны, как бы это ни представлялось странным, но Москве в общении с «Талибаном», наверно, стоит придерживаться мягкой риторики — и уж точно не того ультимативного тона, который используют сейчас в отношении этого движения американцы. Почему? Мне кажется, что если мы начнем орать и кричать там на кого-то, то ситуация станет только хуже. В конце концов, если у людей такие убеждения, то в одночасье они не поменяются».

Депутат подчеркнул, что угрозы и санкции в отношении новых властей Афганистана ни к чему хорошему не приведут.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Мы должны путем диалога и убеждения донести до руководства этой страны мысль, что равное отношение ко всем людям, вне зависимости от их пола, это нормально и, к слову, соответствует нормам традиционного ислама, — добавил парламентарий. — В нем, безусловно, есть свои особенности, но о бесправном положении женщин не идет и речи».

Что же касается произошедших в Кабуле манифестаций, то с ними, по мнению собеседника ФАН, не все так однозначно.

«Не берусь утверждать об этом на 100%, но обычно, когда происходят подобные митинги, то их причиной становится не ущемление чьих бы то ни было прав, а желание сломить традиционные устои, — заметил Милонов. — И тут уже неважно, кто будет «оскорбленной стороной»: трансгендеры, ультрафемки и так далее».

Депутат напомнил, что очень часто случалось так, что борьбой за права женщин прикрывались ультрафеминистические группировки, «которые имеют отношение, скорее, не к людям, а к обезьянам».

«Убежден, что теперь американцы будут маскировать свою антиафганскую деятельность под всякую якобы правозащитную белиберду, — сказал парламентарий. — Они будут забрасывать в эту страну идеи радикального феминизма, которые априори в ней неприемлемы, — и не потому, что общество в Афганистане отсталое, а из-за того, что подобная идеология антигуманна и античеловечна по своей природе».

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1 Организация запрещена на территории РФ.