Ученые вместе с микробами создали материал прочнее кевлара

Вашингтон, 4 сентября. Благодаря команде ученых недавно была создана новая, уникальная технология производства искусственной мышечной ткани. Для того чтобы достичь высоких результатов, были использованы микробы, смысл жизни которых состоит в том, чтобы превращать белок в мышечные волокна. Результатом исследований и экспериментов стал материал, который по защитным свойствам превосходит даже кевлар, активно использующийся для создания бронежилетов спецслужб, пишет 4pda.

Идея превращения высокомолекулярного белка титина в мышечную ткань появилась в головах исследователей из инженерной школы Маккелви, располагающейся в Вашингтонском университете. Все дело в том, что молекулы титина — одни из самых крупных в природе. Создание эффективных синтетических мышц долгое время являлось ключевой проблемой в робототехнике. Главным отличием от предшествующих попыток стало подключение к процессу живых организмов, а именно — бактерий.

Микроорганизмы, участвующие в построении мышечной ткани, были созданы учеными искусственно. Их суперсила заключается в том, что они способны объединять меньшие сегменты белка в полимеры со сверхвысокой молекулярной массой в два и более мегадальтона (МДа).

Такой показатель в 50 раз превышает средний бактериальный белок. Процесс, в науке называемый мокрым прядением, превращал белки в волокна диаметром около десяти микрон (1/10 толщины человеческого волоса). В итоге полученный материал обладал прочностью, превосходящей кевлар. Выходит, что микробы настолько тщательно и плотно плели материал, что его легко можно называть пуленепробиваемым.

Данную технологию, скорее всего, будут применять в медицине, ведь синтетический материал имеет биологическую совместимость и легко может применяться в зашивании ран.

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