В Нью-Джерси мощный поток воды проломил стену и чуть не унес человека

Вашингтон, 4 сентября. В городе Крэнфорд, штат Нью-Джерси, поток воды проломил стену здания и обрушился на человека.

Мужчина вовремя успел покинуть подвал. Через некоторое время после того, как он покинул подвал, стену вышибло волной, которая затопила всю комнату, раздались громкие женские крики. Оказалось, что в момент инцидента проживавшая в доме семья пыталась навести порядок в своем жилище.

Хозяйка дома, находившаяся на тот момент в подвале, рассказала журналистам, что вода внезапно пробила стену, быстро заполнила помещение и подняла ее к потолку.

«Я не умею плавать, поэтому мне было страшно покидать точку, в которой, как я знала, еще было немного воздуха», — добавила она, отметив, что члены семьи услышали ее крики и вскоре пришли ей на помощь.

Не так давно три поселка Кяхтинского района Бурятии оказались затоплены в результате выхода из берегов реки Селенги. Всего из-за стихии пострадали 58 жилых домов.