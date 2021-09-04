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В Нью-Джерси мощный поток воды проломил стену и чуть не унес человека
Происшествия
В Нью-Джерси мощный поток воды проломил стену и чуть не унес человека
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Вашингтон, 4 сентября. В городе Крэнфорд, штат Нью-Джерси, поток воды проломил стену здания и обрушился на человека.

Мужчина вовремя успел покинуть подвал. Через некоторое время после того, как он покинул подвал, стену вышибло волной, которая затопила всю комнату, раздались громкие женские крики. Оказалось, что в момент инцидента проживавшая в доме семья пыталась навести порядок в своем жилище.

Хозяйка дома, находившаяся на тот момент в подвале, рассказала журналистам, что вода внезапно пробила стену, быстро заполнила помещение и подняла ее к потолку.

«Я не умею плавать, поэтому мне было страшно покидать точку, в которой, как я знала, еще было немного воздуха», — добавила она, отметив, что члены семьи услышали ее крики и вскоре пришли ей на помощь.

Не так давно три поселка Кяхтинского района Бурятии оказались затоплены в результате выхода из берегов реки Селенги. Всего из-за стихии пострадали 58 жилых домов.

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