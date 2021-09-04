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Петербургский СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов
Спорт
Петербургский СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Ярославль, 4 сентября. Хоккейный «Локомотив» уступил петербургскому СКА после серии буллитов, матч проходил на «Арене-2000-Локомотив» и завершился со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

На пятой минуте защитник «армейцев» Василий Токранов открыл счет во встрече, на 9-й минуте хозяева нивелировали минимальное преимущество СКА, сравняв счет. На 24-й минуте Йоонас Кемппайнен вновь вывел гостей вперед, но через четыре минуты ярославцы снова догнали гостей. На 39-й минуте подопечные Валерия Брагина забили третью шайбу, но под занавес встречи «Локомотив» сравнял счет в матче и перевел игру в овертайм.

В серии буллитов петербуржцы одержали победу. У подопечных Андрея Скабелки бросок реализовал лишь Андре Петерссон, у СКА отличились трое — Линден Вей, Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко.

Ранее «Северсталь» уступила СКА со счетом 2:3 в матче Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на череповецком стадионе «Ледовый дворец». Петербургский клуб стартовал с победы в новом сезоне КХЛ.

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