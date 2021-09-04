Сотню международных наблюдателей пригласили проследить за выборами в Марокко

Рабат, 4 сентября. Более сотни наблюдателей от 19 международных организаций готовятся к выполнению задач электорального мониторинга в Марокко, где 8 сентября должны состояться выборы в парламент.

Согласно сообщению Национального совета по правам человека, из числа граждан страны аккредитованы для этих целей более 4600 лиц. Они проконтролируют процесс голосования и сбора данных в избирательных пунктах.

«Я рад взять на себя задачу по надзору за выборами 8 сентября, чтобы от начала до конца обеспечить их прозрачность», — заявил член Форума альтернатив Махмуд Хаттаб.

Со своей стороны президент Национального совета по правам человека Амина Буаяш заявила, что около 4,6 тысяч назначенных наблюдателей представляют различные марокканские организации. Из них более 550 человек выдвинуты ее ведомством. Кроме того, в отслеживании избирательной деятельности поучаствуют 19 зарубежных НПО, направивших в страну около 100 своих сотрудников.

Марокко применяет систему независимого надзора за выборами. Она отличается от общепринятой формы электорального мониторинга тем, что контролирующие процесс лица фиксируют замеченные ими нарушения, не имея возможности вмешиваться для того, чтобы их пресечь. Затем отчеты направляются в соответствующие властные органы.

Между тем марокканские эксперты скептически смотрят на предстоящие выборы в законодательное собрание, считая, что будущему парламенту суждено стать еще слабее предыдущих. Поводом для такого недоверия послужил новый закон об электоральном процессе и некоторые меры, принятые в данном отношении королем Мухаммадом VI.

Спустя десятилетие после того, как события «арабской весны» побудили последнего предоставить больше полномочий избранной законодательной власти и правительству, марокканский монарх постепенно добился того, чтобы наиболее важные решения в государстве принимались во дворце. Так король объявляет о планах развития и крупных экономических проектах в стране, и сам выбирает кабинет министров вместо того, чтобы предоставить данное полномочие избранному из крупнейшей партии главе правительства.

С приходом эпидемии COVID-19 монарх еще больше укрепил свою исполнительную власть, единолично принимая все стратегические решения — от закупки вакцин до предоставления экономической помощи.

Теперь после издания указа о выборах, который установил так называемое новое избирательное неравенство, основным политическим партиям трудно добиться большого числа мест. Это значит, что новый парламент станет более дезинтегрированным, и любое правительство окажется слабее предыдущего. Стоит отметить, что инициатором закона выступил министр иностранных дел, назначенный королем Мухаммадом VI.

Марокканцы, которые надеялись, что реформы «арабской весны» приведут к честным и прозрачным выборам, теперь испытывают разочарование. Умеренная исламистская Партия справедливости и развития (ПСР), получавшая большинство голосов с 2011 года и взявшая на себя инициативу в формировании правительства, пожалуй, является главным политическим проигравшим в сложившихся обстоятельствах.

Оказавшись между дворцовым контролем над крупнейшими министерствами и необходимостью разделить портфели среди партнеров по коалиции, ПСР получила лишь несколько из них в кабинете. Новый закон о выборах также ослабит ее влияние и затруднит получение политическими организациями большого количества мест.

Ранее международная редакция ФАН сообщала о том, как проходила подготовка к электоральному процессу в стране и о различных механизмах, обеспечивающих честность и прозрачность голосования.