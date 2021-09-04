Молодой любовник Ксении Бородиной стал жертвой ограбления

Москва, 4 сентября. Блогер Эрик Авагян лишился крупной суммы денег вскоре после начала романа с телеведущей Ксенией Бородиной. Личного водителя бизнесмена поймали на краже рюкзака с миллионами.

Звезда телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина начала новые отношения вскоре после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым. Новым избранником теледивы оказался предприниматель и блогер Эрик Авагян. Влюбленные проводят время друг с другом, телеведущую не беспокоит даже девятилетняя разница в возрасте с молодым бойфрендом.

Недавно Авагян стал жертвой ограбления. Бизнесмен лишился 200 тысяч долларов, которые одолжил у брата под расписку. Как сообщает kp.ru, предприниматель легкомысленно отнесся к крупной сумме и оставил рюкзак с деньгами на подоконнике в собственной квартире. Деньги пропали, когда тот улетел на встречу в Лондон.

Как оказалось, грабителем был личный водитель бизнесмена Вадим Габуряк. Авагян вычислил его, когда понял, что деньги мог украсть только тот, у кого был ключ от квартиры. Камеры подтвердили опасения блогера: Габуряка заметили на выходе из дома с рюкзаком, набитым 200 тысячами долларов. Водитель не стал отрицать вину и перевел любовнику Бородиной 800 тысяч рублей на карту. Он также передал бизнесмену доверенность на переоформление своих автомобилей и 3 тысячи долларов.

Незадолго до нового романа Бородина призналась, что не думает о замужестве. Звезда объяснила подписчикам, почему она не готова к замужеству.