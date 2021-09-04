Украинская река Днепр из-за аномальной жары приблизилась к экологической катастрофе

Киев, 4 сентября. Состояние реки Днепр вызывает обеспокоенность на Украине. Главная водная артерия государства приближается к экологической катастрофе из-за загрязнений.

По сравнению с предыдущими годами уровень воды в реке значительно уменьшился. Ежегодно можно наблюдать цветение Днепра, в котором появляются сине-зеленые водоросли. Обычно это происходит в последние дни июля или начала августа. Однако наличие жаркой погоды в Европе, которая была летом текущего года, усугубило ситуацию.

По словам начальника службы содержания водных объектов КП «Плесо» Константина Пигули, в 2021 году ухудшение воды в Днепре заметили 5 июля. В прошлом году ситуация обострилась 15 июля.

«В этом году из-за аномальной жары ситуация такая возникла на неделю раньше», — подчеркнул Пигуля.

Еще в июне этого года специалисты говорили о катастрофическом положении дел на украинской реке. Они обнаружили в Днепре 161 загрязнитель, в том числе фосфаты, которые являются пищей для сине-зеленых водорослей.

Однако власти Украины проявляли безразличие по этому вопросу и только недавно задумались о внесении изменений в технический регламент моющих средств, в состав которых входят те самые фосфаты. Однако Днепр стремительно приближается к экологической катастрофе.

Ранее стало известно, что состояние реки ухудшается с каждым годом. По словам специалистов, Днепр просто загнивает.