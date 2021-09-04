«Талибан» объявил о захвате офиса губернатора афганской провинции Панджшер

Кабул, 4 сентября. Члены «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в России) взяли под свой контроль офис губернатора провинции Панджшер в Афганистане, пишет Times of India.

Боевики вошли в административный центр провинции – город Базарак и штурмом взяли офис губернатора Панджшера, говорится в сообщении. При этом отряды сопротивления опровергают эту информацию.

«Оборона оплота Афганистана непоколебима», — написал представитель ополченцев Фахим Дашти в Twitter.

Силы сопротивления утверждают, что террористы добрались до высот Дарбанд на границе Панджшера, однако их удалось отбросить. Местные жители отказываются принимать власть талибов и после неудачных переговоров сторон боевики начали наступление на Панджшер. По словам талибов, они взяли под свой контроль уже четыре района провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.