Образование нынче — удовольствие не из дешевых. По мнению экспертов, чтобы накопить достаточную сумму на высшее образование ребенка, начинать стоит за 7–10 лет до поступления в ВУЗ. А какой суммы будет достаточно? ФАН решил узнать, сколько стоит образование в лучших университетах страны, и составил топ-5 самых дорогих и престижных вузов России.

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)

Федеральное агентство новостей / Софья Нисковская

Возглавил пятерку лидеров ФАН среди «королей» высшего образования МГИМО. Поступить сюда мечтают многие абитуриенты. За годы своего существования институт выпустил тысячи профессионалов: ученых, экономистов, дипломатов, журналистов и других экспертов, которые представляют родную страну за границей, развивают отечественное образование и науку, экономику и другие сферы. Среди выпускников известного вуза — много знаменитостей, в числе которых — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, телеведущая, экс-кандидат в президенты Ксения Собчак и другие.

Так, на основании приказа об утверждении размера оплаты за образовательные услуги по реализации программ бакалавриата МГИМО МИД России для граждан РФ в 2021 году самым дорогим направлением считается факультет «Дипломатия и политика зарубежных стран». За все обучение студенту придется заплатить 2,6 миллиона рублей, это 672 тысячи рублей в год. Чуть меньше обойдется обучение на факультетах «Международные отношения и энергетическая дипломатия» и «Мировая экономика и международное энергетическое сотрудничество». Здесь стоимость года обучения составит 620 тысяч рублей, а полный курс — 2 миллиона 480 тысяч.

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского

wikipedia.org / A.Savin / FAL

Высшее музыкальное образовательное учреждение Москвы. Консерватория им. П. И. Чайковского считается одним из ведущих вузов не только в России, но и в мире. Здесь проходят крупнейшие международные фестивали и конкурсы, принять участие в которых стремятся лучшие музыканты со всего света. Выпускниками консерватории были композиторы Сергей Рахманинов, Александра Пахмутова, Максим Дунаевский, дирижер Геннадий Рождественский и другие известные персоны.

Стоимость обучения в вузе на бакалавриате стартует от 539 тысяч в год.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ)

pixabay.com / PD

На третьем месте среди самых престижных вузов страны гордо остановился МГУ. Учебное заведение вносит большой вклад в развитие науки и формирования элиты российского общества. Как и МГИМО, университет славится своими знаменитыми выпускниками: российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска, политики Владимир Жириновский и Михаил Горбачев, журналисты Алена Долецкая, Андрей Малахов и другие.

В состав университета входят 43 факультета, 15 институтов, ведущих научно-исследовательскую работу, порядка 300 кафедр и 6 отделений в разных уголках страны.

Диплом МГУ обойдется студенту в кругленькую сумму. Так, в среднем год образования в университете колеблется в цене от 300 до 400 тысяч рублей. Однако на некоторых факультетах цена достигает и 500 тысяч, как, например, на химическом факультете.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

ФБА «Экономика сегодня» . / Евгения Авраменко

Культурная столица также может похвастаться престижем местных вузов. В рейтинг ФАН по праву попадает СПбГУ. Это — первый университет России, он был основан еще Петром I. За почти трехвековое существование вуза здесь получили образование выдающиеся ученые, политические деятели и общественники, нобелевские лауреаты и олимпийские чемпионы. Университет по праву занимает почетное место среди образовательных центров мира. Президент РФ Владимир Путин, певица Эдита Пьеха, шахматист Анатолий Карпов и другие прославленные личности были выпускниками СПбГУ.

В среднем год обучения в университете культурной столицы обойдется студентам в 200–300 тысяч рублей. Однако факультеты по специальностям «Менеджмент» и «Международный менеджмент» с изучением иностранных языков обойдется в 463 и 524 тысячи в год соответственно.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ)

hse.ru / Пресс-служба НИУ ВШЭ

Несмотря на сравнительно недолгое нахождение на образовательном рынке, ВШЭ успел снискать авторитет и признание среди общественности. Основной кампус находится в Москве, также филиалы представлены в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. В числе выпускников также можно насчитать не один десяток известных ныне людей. Балерина Анастасия Волочкова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин и другие политики, общественные деятели, экономисты.

В среднем стоимость обучения на бакалавриате в «вышке» за год составит от 300 до 400 тысяч рублей. Самым дорогостоящим направлением Высшей школы экономики является «Дизайн», здесь за год обучения студенту придется заплатить 490 тысяч рублей.

Все большую популярность в России и в мире приобретает сфера медиа. Наравне с журналистами и телерадиоведущими появляются и блогеры. Теперь разного рода медийщики смогут получить высшее образование в своей сфере. Ранее советник директора Института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Плюсов рассказал о передовой образовательной площадке для обучения журналистов и блогеров.