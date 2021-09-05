Образование нынче — удовольствие не из дешевых. По мнению экспертов, чтобы накопить достаточную сумму на высшее образование ребенка, начинать стоит за 7–10 лет до поступления в ВУЗ. А какой суммы будет достаточно? ФАН решил узнать, сколько стоит образование в лучших университетах страны, и составил топ-5 самых дорогих и престижных вузов России.
Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
Возглавил пятерку лидеров ФАН среди «королей» высшего образования МГИМО. Поступить сюда мечтают многие абитуриенты. За годы своего существования институт выпустил тысячи профессионалов: ученых, экономистов, дипломатов, журналистов и других экспертов, которые представляют родную страну за границей, развивают отечественное образование и науку, экономику и другие сферы. Среди выпускников известного вуза — много знаменитостей, в числе которых — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, телеведущая, экс-кандидат в президенты Ксения Собчак и другие.
Так, на основании приказа об утверждении размера оплаты за образовательные услуги по реализации программ бакалавриата МГИМО МИД России для граждан РФ в 2021 году самым дорогим направлением считается факультет «Дипломатия и политика зарубежных стран». За все обучение студенту придется заплатить 2,6 миллиона рублей, это 672 тысячи рублей в год. Чуть меньше обойдется обучение на факультетах «Международные отношения и энергетическая дипломатия» и «Мировая экономика и международное энергетическое сотрудничество». Здесь стоимость года обучения составит 620 тысяч рублей, а полный курс — 2 миллиона 480 тысяч.
Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского
Высшее музыкальное образовательное учреждение Москвы. Консерватория им. П. И. Чайковского считается одним из ведущих вузов не только в России, но и в мире. Здесь проходят крупнейшие международные фестивали и конкурсы, принять участие в которых стремятся лучшие музыканты со всего света. Выпускниками консерватории были композиторы Сергей Рахманинов, Александра Пахмутова, Максим Дунаевский, дирижер Геннадий Рождественский и другие известные персоны.
Стоимость обучения в вузе на бакалавриате стартует от 539 тысяч в год.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ)
На третьем месте среди самых престижных вузов страны гордо остановился МГУ. Учебное заведение вносит большой вклад в развитие науки и формирования элиты российского общества. Как и МГИМО, университет славится своими знаменитыми выпускниками: российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска, политики Владимир Жириновский и Михаил Горбачев, журналисты Алена Долецкая, Андрей Малахов и другие.
В состав университета входят 43 факультета, 15 институтов, ведущих научно-исследовательскую работу, порядка 300 кафедр и 6 отделений в разных уголках страны.
Диплом МГУ обойдется студенту в кругленькую сумму. Так, в среднем год образования в университете колеблется в цене от 300 до 400 тысяч рублей. Однако на некоторых факультетах цена достигает и 500 тысяч, как, например, на химическом факультете.
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Культурная столица также может похвастаться престижем местных вузов. В рейтинг ФАН по праву попадает СПбГУ. Это — первый университет России, он был основан еще Петром I. За почти трехвековое существование вуза здесь получили образование выдающиеся ученые, политические деятели и общественники, нобелевские лауреаты и олимпийские чемпионы. Университет по праву занимает почетное место среди образовательных центров мира. Президент РФ Владимир Путин, певица Эдита Пьеха, шахматист Анатолий Карпов и другие прославленные личности были выпускниками СПбГУ.
В среднем год обучения в университете культурной столицы обойдется студентам в 200–300 тысяч рублей. Однако факультеты по специальностям «Менеджмент» и «Международный менеджмент» с изучением иностранных языков обойдется в 463 и 524 тысячи в год соответственно.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ)
Несмотря на сравнительно недолгое нахождение на образовательном рынке, ВШЭ успел снискать авторитет и признание среди общественности. Основной кампус находится в Москве, также филиалы представлены в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. В числе выпускников также можно насчитать не один десяток известных ныне людей. Балерина Анастасия Волочкова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин и другие политики, общественные деятели, экономисты.
В среднем стоимость обучения на бакалавриате в «вышке» за год составит от 300 до 400 тысяч рублей. Самым дорогостоящим направлением Высшей школы экономики является «Дизайн», здесь за год обучения студенту придется заплатить 490 тысяч рублей.
Все большую популярность в России и в мире приобретает сфера медиа. Наравне с журналистами и телерадиоведущими появляются и блогеры. Теперь разного рода медийщики смогут получить высшее образование в своей сфере. Ранее советник директора Института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Плюсов рассказал о передовой образовательной площадке для обучения журналистов и блогеров.