Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 20:00
19:58
Происшествия
В Нью-Джерси мощный поток воды проломил стену и чуть не унес человека
19:58
Спорт
Петербургский СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов
19:55
Общество
В Ленинградской области заметили северное сияние
19:53
Шоу-бизнес
Молодой любовник Ксении Бородиной стал жертвой ограбления
19:53
Происшествия
Посетителей ТРК в Петербурге эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
19:52
Политика
Трамп ведет переговоры о продаже своего отеля вблизи Белом дома
19:46
Политика
Украинская река Днепр из-за аномальной жары приблизилась к экологической катастрофе
19:45
Армия
«Талибан» объявил о захвате офиса губернатора афганской провинции Панджшер
19:45
Общество
Спасатели помогли туристу, который упал с 15-метровой высоты в горах Крыма
19:45
Происшествия
В Самаре обрушилась стена незаконно построенного храма
Все новости

Пользователи Сети высмеяли «провал в памяти» Байдена на встрече с еврейской общиной
Политика
Пользователи Сети высмеяли «провал в памяти» Байдена на встрече с еврейской общиной
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 4 сентября. Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился из-за своей памяти на встрече с представителями еврейской общины. Глава государства забыл название известной песни.

Издание Daily Mail обратило внимание на новый провал в памяти американского лидера. Байден не смог вспомнить название песни, которая играла на свадьбе его дочери Эшли. Журналисты предположили, что президент имел в виду «Хаву Нагилу».

Глава США участвовал в виртуальной конференции в преддверии сентябрьских иудейских праздников. Байден закончил выступление призывом к более тесному религиозному партнерству и рассказал о свадьбе дочери, которая вышла замуж за доктора-еврея Говарда Керина в 2012 году.

«И они играли, и… у меня сейчас совершенно вылетело из головы. Какую песню играют, когда все сидят на стуле?» — поинтересовался глава Белого дома.

Читатели издания высмеяли очередной провал памяти у Байдена. Пользователи Сети задались вопросом, когда СМИ прекратят делать вид, что глава США не сошел с ума.

«Провал в памяти? Это называется деменция», — написал крупным шрифтом один из читателей.

Другой интернет-пользователь отметил, что дочери Байдена повезло. Президент не назвал ее «Бо», иронично пояснил читатель, намекая на умершего сына политика по имени Бо.

Байден не смог выучить тезисы, которые планировал сказать в приветственной речи украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Президент США поздравил главу Украины с Днем независимости страны с помощью шпаргалки.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пользователи Сети высмеяли «провал в памяти» Байдена на встрече с еврейской общиной
сша байден евреи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru