Пользователи Сети высмеяли «провал в памяти» Байдена на встрече с еврейской общиной

Вашингтон, 4 сентября. Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился из-за своей памяти на встрече с представителями еврейской общины. Глава государства забыл название известной песни.

Издание Daily Mail обратило внимание на новый провал в памяти американского лидера. Байден не смог вспомнить название песни, которая играла на свадьбе его дочери Эшли. Журналисты предположили, что президент имел в виду «Хаву Нагилу».

Глава США участвовал в виртуальной конференции в преддверии сентябрьских иудейских праздников. Байден закончил выступление призывом к более тесному религиозному партнерству и рассказал о свадьбе дочери, которая вышла замуж за доктора-еврея Говарда Керина в 2012 году.

«И они играли, и… у меня сейчас совершенно вылетело из головы. Какую песню играют, когда все сидят на стуле?» — поинтересовался глава Белого дома.

Читатели издания высмеяли очередной провал памяти у Байдена. Пользователи Сети задались вопросом, когда СМИ прекратят делать вид, что глава США не сошел с ума.

«Провал в памяти? Это называется деменция», — написал крупным шрифтом один из читателей.

Другой интернет-пользователь отметил, что дочери Байдена повезло. Президент не назвал ее «Бо», иронично пояснил читатель, намекая на умершего сына политика по имени Бо.

Байден не смог выучить тезисы, которые планировал сказать в приветственной речи украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Президент США поздравил главу Украины с Днем независимости страны с помощью шпаргалки.