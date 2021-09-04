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Генпрокуратура заявила о готовности к введению цифрового рубля
Экономика
Генпрокуратура заявила о готовности к введению цифрового рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Владивосток, 4 сентября. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что антикоррупционное ведомство в полной мере готово к внедрению цифрового рубля.

В настоящий момент существует проблема правоприменения, и этим вопросом нужно заниматься, отметил Краснов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). При этом антикоррупционное законодательство уже подготовилось к возможному введению Центробанком цифрового рубля, передает РБК.

Разработку цифрового рубля Банк России анонсировал еще осенью 2020 года. В начале апреля 2021-го регулятор объявил, что собирается подготовить прототип нацвалюты до конца года. На весь этап тестирования рубля, вероятно, потратят всей 2022-й.

По результатам всех экспериментов ЦБ сформирует дорожную карту внедрения проекта. Цифровой рубль будет вводиться постепенно, поэтому у банков появится достаточно времени для подготовки к новым условиям работы.

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банк россии генпрокуратура вэф цифровой рубль
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