Генпрокуратура заявила о готовности к введению цифрового рубля

Владивосток, 4 сентября. Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что антикоррупционное ведомство в полной мере готово к внедрению цифрового рубля.

В настоящий момент существует проблема правоприменения, и этим вопросом нужно заниматься, отметил Краснов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). При этом антикоррупционное законодательство уже подготовилось к возможному введению Центробанком цифрового рубля, передает РБК.

Разработку цифрового рубля Банк России анонсировал еще осенью 2020 года. В начале апреля 2021-го регулятор объявил, что собирается подготовить прототип нацвалюты до конца года. На весь этап тестирования рубля, вероятно, потратят всей 2022-й.

По результатам всех экспериментов ЦБ сформирует дорожную карту внедрения проекта. Цифровой рубль будет вводиться постепенно, поэтому у банков появится достаточно времени для подготовки к новым условиям работы.