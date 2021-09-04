Похожие на ожоги следы стали появляться у владельцев Apple Watch

Москва, 4 сентября. Обладательница часов Apple Watch рассказала, как однажды почувствовала жжение под ремешком своего гаджета. Как оказалось, не она одна столкнулась с такой проблемой.

Фотографии образовавшихся ожогов от ношения умных часов стали появляться в Сети. Пользователи отмечают, что помимо красных следов на запястье возникали волдыри.

Разработчик Apple в комментарии к ситуации лишь призвал владельцев часов, у кого имеется индивидуальная непереносимость каких-либо конкретных компонентов, с осторожностью носить гаджет. В целях безопасности всегда стоит держать кожу чистой, не перетягивать ремешок и остерегаться подделок.

Корпорация Apple временно отказалась внедрять функцию сканирования фото пользователей iPhone на жестокое обращение с детьми. Запуск опции отложен на неопределенный срок.