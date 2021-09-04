Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 20:00
19:58
Происшествия
В Нью-Джерси мощный поток воды проломил стену и чуть не унес человека
19:58
Спорт
Петербургский СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов
19:55
Общество
В Ленинградской области заметили северное сияние
19:53
Шоу-бизнес
Молодой любовник Ксении Бородиной стал жертвой ограбления
19:53
Происшествия
Посетителей ТРК в Петербурге эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
19:52
Политика
Трамп ведет переговоры о продаже своего отеля вблизи Белом дома
19:46
Политика
Украинская река Днепр из-за аномальной жары приблизилась к экологической катастрофе
19:45
Армия
«Талибан» объявил о захвате офиса губернатора афганской провинции Панджшер
19:45
Общество
Спасатели помогли туристу, который упал с 15-метровой высоты в горах Крыма
19:45
Происшествия
В Самаре обрушилась стена незаконно построенного храма
Все новости

Французские СМИ призвали лидеров Европы «открыть глаза» после ухода США из Афганистана

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 19:31
Политика
Французские СМИ призвали лидеров Европы «открыть глаза» после ухода США из Афганистана
army.mil  /  US Army

Париж, 4 сентября. Франция по сравнению с другими европейскими странами относительно «спокойно» отнеслась к провалу США в Афганистане.

Такое мнение выразила журналистка французского издания Le Monde Сильви Кауфман. По ее словам, с наибольшей резкостью на события в Афганистане отреагировали два самых близких союзника Соединенных Штатов — Германия и Великобритания.

Европейцам пришлось разделить унижение из-за провала американской миссии в Афганистане, отметила автор статьи. Кабул положил конец «медовому месяцу» между администрацией президента США Джо Байдена и его союзниками из ЕС, добавила она.

Кауфман раскрыла секрет «спокойствия» Парижа на фоне вывода американских военных из Афганистана. Дело в том, что подобный травматичный опыт Франция пережила еще в 2013 году, когда экс-глава Соединенных Штатов Барак Обама нарушил собственные «красные линии» в отношении Сирии. Тогда Парижу пришлось вывести из Кабула свои войска.

Со времен холодной войны ситуация изменилась, и Европа больше не является приоритетом для США, отметила журналистка. Она призвала лидеров ЕС «открыть глаза» и без посторонней помощи заняться собственной безопасностью.

Ранее американские СМИ сообщили, что солдаты Соединенных Штатов бросили в Афганистане 65 тысяч военных автомобилей, покидая территорию страны.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Французские СМИ призвали лидеров Европы «открыть глаза» после ухода США из Афганистана
сша афганистан франция европа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru