Французские СМИ призвали лидеров Европы «открыть глаза» после ухода США из Афганистана

Париж, 4 сентября. Франция по сравнению с другими европейскими странами относительно «спокойно» отнеслась к провалу США в Афганистане.

Такое мнение выразила журналистка французского издания Le Monde Сильви Кауфман. По ее словам, с наибольшей резкостью на события в Афганистане отреагировали два самых близких союзника Соединенных Штатов — Германия и Великобритания.

Европейцам пришлось разделить унижение из-за провала американской миссии в Афганистане, отметила автор статьи. Кабул положил конец «медовому месяцу» между администрацией президента США Джо Байдена и его союзниками из ЕС, добавила она.

Кауфман раскрыла секрет «спокойствия» Парижа на фоне вывода американских военных из Афганистана. Дело в том, что подобный травматичный опыт Франция пережила еще в 2013 году, когда экс-глава Соединенных Штатов Барак Обама нарушил собственные «красные линии» в отношении Сирии. Тогда Парижу пришлось вывести из Кабула свои войска.

Со времен холодной войны ситуация изменилась, и Европа больше не является приоритетом для США, отметила журналистка. Она призвала лидеров ЕС «открыть глаза» и без посторонней помощи заняться собственной безопасностью.

Ранее американские СМИ сообщили, что солдаты Соединенных Штатов бросили в Афганистане 65 тысяч военных автомобилей, покидая территорию страны.