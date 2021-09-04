«Браво!»: реакция на задержание дебоширки в самолете Москва — Анталья попала на видео

Москва, 4 сентября. В Сети опубликовали еще одну видеозапись задержания дебоширки, которую вывели из салона самолета рейса Москва — Анталья под восторженные возгласы пассажиров.

На кадрах можно заметить, что женщина в сопровождении правоохранителей покидает борт. В этот момент слышны громкие аплодисменты и радостные возгласы присутствующих на борту пассажиров.

«Браво!» — прокричал мужчина.

Напомним, конфликт между экипажем самолета и женщиной произошел после отказа последней надеть медицинскую маску. В итоге было решено вызвать на место сотрудников правоохранительных органов. Однако агрессивная пассажирка вместо того, чтобы успокоиться, оказала сопротивление и попыталась ударить сотрудницу полиции. Теперь нарушительнице грозит штраф.