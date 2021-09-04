В минобороны Индонезии сообщили о планах принять участие в соревнованиях АрМИ-2022

Москва, 4 сентября. Команда индонезийской армии может принять участие в Армейских международных играх в 2022 году, заявил заместитель министра обороны республики Родон Педрасон.

Выступая в рамках финального этапа конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр — 2021, генерал отметил, что делегация Индонезии сейчас присутствует на состязаниях лишь в качестве наблюдателя.

«Но очень большая вероятность того, что в следующем году мы присоединимся к участию в АрМИ», — сказал он.

Педрасон отметил, что индонезийцев в особенности интересуют танковые соревнования, а также конкурсы с применением стрелкового оружия. По словам генерала, благодаря подобного рода мероприятиям сотрудничество между Россией и Индонезией «будет становиться с годами только крепче».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал Армейские международные игры событием мирового масштаба. По его словам, с 2015 года соревнования укрепили свои традиции и пополнились множеством содержательных конкурсов.