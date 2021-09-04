Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 19:59
19:58
Происшествия
В Нью-Джерси мощный поток воды проломил стену и чуть не унес человека
19:58
Спорт
Петербургский СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов
19:55
Общество
В Ленинградской области заметили северное сияние
19:53
Шоу-бизнес
Молодой любовник Ксении Бородиной стал жертвой ограбления
19:53
Происшествия
Посетителей ТРК в Петербурге эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
19:52
Политика
Трамп ведет переговоры о продаже своего отеля вблизи Белом дома
19:46
Политика
Украинская река Днепр из-за аномальной жары приблизилась к экологической катастрофе
19:45
Армия
«Талибан» объявил о захвате офиса губернатора афганской провинции Панджшер
19:45
Общество
Спасатели помогли туристу, который упал с 15-метровой высоты в горах Крыма
19:45
Происшествия
В Самаре обрушилась стена незаконно построенного храма
Все новости

В минобороны Индонезии сообщили о планах принять участие в соревнованиях АрМИ-2022
Армия
В минобороны Индонезии сообщили о планах принять участие в соревнованиях АрМИ-2022
вологда.рф  /  ВОЛОГДА.РФ

Москва, 4 сентября. Команда индонезийской армии может принять участие в Армейских международных играх в 2022 году, заявил заместитель министра обороны республики Родон Педрасон.

Выступая в рамках финального этапа конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр — 2021, генерал отметил, что делегация Индонезии сейчас присутствует на состязаниях лишь в качестве наблюдателя.

«Но очень большая вероятность того, что в следующем году мы присоединимся к участию в АрМИ», — сказал он.

Педрасон отметил, что индонезийцев в особенности интересуют танковые соревнования, а также конкурсы с применением стрелкового оружия. По словам генерала, благодаря подобного рода мероприятиям сотрудничество между Россией и Индонезией «будет становиться с годами только крепче».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин назвал Армейские международные игры событием мирового масштаба. По его словам, с 2015 года соревнования укрепили свои традиции и пополнились множеством содержательных конкурсов.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В минобороны Индонезии сообщили о планах принять участие в соревнованиях АрМИ-2022
россия индонезия арми-2021 педрасон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru