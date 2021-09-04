Литовкин назвал оставленное талибам американское оружие попыткой США «откупиться»

Москва, 4 сентября. Решение оставить большое количество оружия в Афганистане после вывода оттуда американских войск, может указывать на определенные договоренности между США и боевиками.

Таким мнением поделился военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. По его словам, брошенное на территории Афганистана оружие могло стать попыткой американских войск «откупиться», чтобы обеспечить себе беспрепятственный выход из страны.

Литовкин отметил, что генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко еще до вывода американских войск из страны сообщал о решении Пентагона прекратить с 2022 года выделять деньги на обслуживание вертолетов Ми-17 российского производства, которые находились на вооружении ВВС республики.

По мнению эксперта, уже тогда Сопко готовил афганское общество к тому, что США сворачивают поддержку местной армии. Литовкин уверен, что захватившим власть в Афганистане талибам (члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1) удастся восстановить брошенную Пентагоном военную технику.

Он предупредил, что на сегодняшний день существует опасность большой войны, в которой оставленное американцами оружие может сыграть не последнюю роль.

Ранее сообщалось, что ВС США бросили на территории Афганистана не только оружие, но и порядка 65 тысяч военных автомобилей. За 20 лет пребывания в стране Пентагон приобрел 43 тысячи пикапов Ford Ranger, 22 тысячи внедорожников Humvee и около тысячи броневиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.