Сборная России открыла счет в матче с Кипром

Никосия, 4 сентября. Российские футболисты открыли счет в матче отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 года в матче со сборной Кипра. Голом на 6-й минуте отметился Александр Ерохин.

Предыдущий матч сборная России сыграла вничью с Хорватией. Игра, проходившая в Москве, завершилась со счетом 0:0. Встреча с хорватами стала первой для Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

За всю историю футболисты России и Кипра встречались между собой пять раз. Четыре раза победа доставалась россиянам, а один раз команды сыграли вничью.

Спортивный эксперт Алексей Игонин ранее в авторской колонке для ФАН поделился впечатлениями об игре россиян с Хорватией. В целом, по словам специалиста, российские футболисты его порадовали. Он также сравнил игру россиян при Станиславе Черчесове и Валерии Карпине.