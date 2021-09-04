Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 19:59
19:58
Происшествия
В Нью-Джерси мощный поток воды проломил стену и чуть не унес человека
19:58
Спорт
Петербургский СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов
19:55
Общество
В Ленинградской области заметили северное сияние
19:53
Шоу-бизнес
Молодой любовник Ксении Бородиной стал жертвой ограбления
19:53
Происшествия
Посетителей ТРК в Петербурге эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
19:52
Политика
Трамп ведет переговоры о продаже своего отеля вблизи Белом дома
19:46
Политика
Украинская река Днепр из-за аномальной жары приблизилась к экологической катастрофе
19:45
Армия
«Талибан» объявил о захвате офиса губернатора афганской провинции Панджшер
19:45
Общество
Спасатели помогли туристу, который упал с 15-метровой высоты в горах Крыма
19:45
Происшествия
В Самаре обрушилась стена незаконно построенного храма
Все новости

Новое поколение iPhone лишится версии с 256 Гб памяти
Общество
Новое поколение iPhone лишится версии с 256 Гб памяти
Prt Scr youtube.com  /  TT Technology

Купертино, 4 сентября. Apple пересмотрела комплектации новых iPhone.

Следующая генерация смартфонов от корпорации Apple в виде аппаратов 13 Pro и 13 Pro Max не будет включать вариации с 256 Гб флеш-памяти. Потенциальным покупателям предложат только 128, 512 Гб и 1 Тб. Об этом пишет 3DNews.

Отмечается, что руководство IT-компании делает подобных ход не в первый раз. Когда Apple презентовала iPhone 7, то в нем была убрана комплектация с 64 Гб памяти, хотя спрос именно на этот объем был тогда особенно высок.

Во время выхода на рынок модели Х, в компании из Купертино решили отказаться от актуального на тот момент объема в 128 Гб. Сегодня же многие люди предпочитают 256 Гб энергонезависимой памяти, но у желающих приобрести новые iPhone такого варианта не будет.

Проблемы в производстве настигли Apple при создании новой генерации смарт-часов Apple Watch 7, указывают эксперты издания Bloomberg.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Новое поколение iPhone лишится версии с 256 Гб памяти
apple iphone флеш-память
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru