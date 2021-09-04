Новое поколение iPhone лишится версии с 256 Гб памяти

Купертино, 4 сентября. Apple пересмотрела комплектации новых iPhone.

Следующая генерация смартфонов от корпорации Apple в виде аппаратов 13 Pro и 13 Pro Max не будет включать вариации с 256 Гб флеш-памяти. Потенциальным покупателям предложат только 128, 512 Гб и 1 Тб. Об этом пишет 3DNews.

Отмечается, что руководство IT-компании делает подобных ход не в первый раз. Когда Apple презентовала iPhone 7, то в нем была убрана комплектация с 64 Гб памяти, хотя спрос именно на этот объем был тогда особенно высок.

Во время выхода на рынок модели Х, в компании из Купертино решили отказаться от актуального на тот момент объема в 128 Гб. Сегодня же многие люди предпочитают 256 Гб энергонезависимой памяти, но у желающих приобрести новые iPhone такого варианта не будет.

Проблемы в производстве настигли Apple при создании новой генерации смарт-часов Apple Watch 7, указывают эксперты издания Bloomberg.