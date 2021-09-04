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Митингующие заблокировали въезд в черногорский город Цетине

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 19:31
Происшествия
Митингующие заблокировали въезд в черногорский город Цетине
Федеральное агентство новостей  /  Оксана Баландина

Подгорица, 4 сентября. Жители Черногории, выступающие против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, заблокировали въезды в старую столицу — Цетине.

По данным местных СМИ, люди пытаются помешать проезду патриарха Сербского Порфирия на интронизацию. Происходящее сняли на видео. На кадрах видно, что граждане выстроили ограждение из шин и камней.

Кроме того, жители вступили в борьбу с полицией. Стражам порядка пришлось использовать усиление. Информации о пострадавших и погибших не приводится.

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протесты черногория цетине
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