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ООН призывает защитить судейский корпус от президента Сальвадора
Весь мир
ООН призывает защитить судейский корпус от президента Сальвадора
PrScr Twitter  /  @nayibbukele

Нью-Йорк, 4 сентября. ООН призвало мировое сообщество принять меры против президента Сальвадора Найиба Букеле в связи с отстранением конституционных судей и генерального прокурора. Об этом написал специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов международной организации Диего Гарсия-Саян в своем Twitter.

Спецпредставитель отметил, что «разочарован» авторитарными мерами, которые продвигает Букеле и Законодательное собрание и призвал страны обратить на это внимание.

«Последний шаг – разрушить институциональность и независимость как судебной системы, так и прокуратуры. Я призываю международное сообщество принять меры. Я осуждаю решение лишенное исторической памяти, и которое нарушает международные стандарты», — написал дипломат на странице в социальной сети.

Гарсия-Саян прокомментировал одно из первых решений Законодательного собрания Эквадора отстранить конституционных судей и генерального прокурора. Сам глава государства назвал кадровые решения «отладкой системы».

США и правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) также раскритиковали решение.

«С тех пор как сторонники Букеле взяли под контроль Законодательное собрание Сальвадора в мае, они предприняли решительные шаги, которые, по-видимому, направлены на уничтожение независимости Верховного суда и Генеральной прокуратуры», — говорится в заявлении Хосе Мигеля Виванко, директора HRW по Северной и Южной Америке.

ООН призывает защитить судейский корпус от президента Сальвадора
 / Федеральное агентство новостей

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