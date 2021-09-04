Путин назвал Армейские международные игры — 2021 событием мирового масштаба

Москва, 4 сентября. Президент РФ Владимир Путин назвал Армейские международные игры событием мирового масштаба во время приветствия участников церемонии закрытия.

Глава государства подчеркнул, что АрМИ-2021 укрепили свои традиции и превратились в событие мирового масштаба. Телеграмму опубликовали на портале Кремля.

Армейские игры впервые были проведены в 2015 году, напомнил Путин. В 2021 году мероприятие провели на высоком уровне организации. Также расширилась география игр. Команд, которые принимают участие в соревнованиях, стало значительно больше. Программа, в свою очередь, обогатилась интересными конкурсами, которые охватывают почти все военные направления, отметил лидер страны в телеграмме.

Российские военные одержали победу в 19 из 34 конкурсов на АрМи-2021. Об этом ранее сообщили в Минобороны РФ.