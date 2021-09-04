Певица Елена Зайцева рассказала о нападении маньяка

Москва, 4 сентября. Исполнительница Елена Зайцева поделилась историей о том, как пострадала во время нападения маньяка.

Звезды эстрады начала 2000-х годов, сестры Зайцевы, стали гостьями в новом эпизоде программы «Секрет на миллион». Елена Зайцева вспомнила, как пережила нападение гастарбайтера в одном из парков, когда выгуливала собаку. Преступник набросился на исполнительницу и пытался задушить ее. Артистка отметила, что ей удалось вырваться, но не обошлось без травм. Зайцева призналась в беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой, что до сих пор чувствует последствия от перелома челюсти.

«У меня была челюсть сломана. Мне заливали полость, потом проходило время, опять заливали. Поэтому я чувствую, что я даже иногда говорю немного», — пожаловалась артистка.

Сестра Елены Татьяна призналась, что не помнит, как артисткам удалось уехать. Несмотря на то, что звезда дала отпор маньяку, она некоторое время не разговаривала и мало напоминала себя прежнюю, отметила исполнительница.

Недавно одной из звезд эпизода «Секрет на миллион» стала певица Лена Катина. Артистка вспомнила, как лишилась заботы отца после расставания родителей.