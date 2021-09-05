Как развить в себе оптимизм: советует психолог Людмила Суздальцева

Идти с оптимизмом по жизни мечтают многие, однако развить в себе позитивное отношение к миру, да и к самому себе, бывает трудно. Специалисты советуют искать новые возможности в любых ситуациях, выполнять специальные упражнения или попросту окружить себя позитивными людьми. Но действительно ли это работает? И есть ли рабочие методы по развитию оптимизма, пригодные для реальной жизни? Об этом ФАН рассказала практикующий психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева.

«Есть очень хорошая техника благодарности. И это тоже навык, который можно тренировать. Выделите себе в какое-то время, когда можете, несколько минут и попробуйте подумать о том, что вам в этот день удалось, за что вы благодарны этому дню и себе в этом дне. И начинайте с самого простого: не надо говорить, что я сегодня слетал на Луну. Конечно, если ставить себе такие задачи, то я никогда не буду успешной, позитивной и довольной. А допустим, мне было сложно сегодня вставать с утра, но я проснулась и вовремя пошла на работу или учебу. [Эти вещи] довольно простые, но это то, в чем я могу на себя опираться, в чем я себе могу доверять», — рассказывает терапевт.

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У многих из нас силен так называемый внутренний критик, но давать голос только ему — прямой путь к неудовлетворенности жизнью. Чтобы этого не допустить, нужно не столько менять отношение к миру, сколько пробовать смотреть на происходящие с вами события с иной стороны. И попытаться увидеть в них что-то хорошее, разумеется.

«У каждого человека в каждый день есть что-то свое, что [ему] удалось. Мы привыкли смотреть на то, что не удается, что плохо и надо исправить. Но в транзактном анализе есть такая концепция: что гладишь, то и растет. Если говорить все время «у меня не получилось это, я плох в этом, я не знаю, как делать это», то будет развиваться и расти [неуверенность]. Растет то, что я напитываю своим вниманием. <…> Менять свое отношение к реальности — звучит очень напыщенно и очень общо. А вот пробовать увидеть с другой стороны, увидеть хорошее — другое дело», — резюмирует Людмила Суздальцева.

Ранее ФАН сообщал, что ученые сравнили продолжительность жизни оптимистов и пессимистов. По результатам исследования выяснилось, что люди, склонные к позитивному мышлению, живут на 11-15% дольше тех, кто ждет от будущего негативных событий.