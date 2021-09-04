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В Совфеде предостерегли Украину от выхода из Минских соглашений

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 19:05
Политика
В Совфеде предостерегли Украину от выхода из Минских соглашений
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 4 сентября. Выход Украины из Минских соглашений может обернуться возобновлением боевых действий в Донбассе, заявил сенатор Владимир Джабаров.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 3 сентября похвастался, что Киеву якобы удалось сняться с «крючка» Минских соглашений.

Комментируя слова украинского политика, в Совфеде России предостерегли Киев от выхода из договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Сенатор Джабаров поставил на место Арестовича и весь офис Владимира Зеленского, объяснив, чем может обернуться политика киевских властей.

«Это безответственное высказывание человека, который не понимает, что выход Украины из Минских соглашений может стать толчком для возобновления боевых действий в Донбассе», — сказал Джабаров.

По его словам, если Украина на самом деле хочет мира, она не должна пытаться выйти из Минских соглашений, пишет RT. После подобных заявлений Германия и Франция, которые являлись гарантами договоренностей, отвернутся от Киева, считает сенатор.

Слова Арестовича о срыве Украины с «крючка» соглашений прозвучали в ответ на реплику главы МИД России Сергея Лаврова. В апреле дипломат заявил, что команда Зеленского «извивается как может».

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