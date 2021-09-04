Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 сентября 19:58
19:58
Спорт
Петербургский СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов
19:55
Общество
В Ленинградской области заметили северное сияние
19:53
Шоу-бизнес
Молодой любовник Ксении Бородиной стал жертвой ограбления
19:53
Происшествия
Посетителей ТРК в Петербурге эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
19:52
Политика
Трамп ведет переговоры о продаже своего отеля вблизи Белом дома
19:46
Политика
Украинская река Днепр из-за аномальной жары приблизилась к экологической катастрофе
19:45
Армия
«Талибан» объявил о захвате офиса губернатора афганской провинции Панджшер
19:45
Общество
Спасатели помогли туристу, который упал с 15-метровой высоты в горах Крыма
19:45
Происшествия
В Самаре обрушилась стена незаконно построенного храма
19:40
Политика
Пользователи Сети высмеяли «провал в памяти» Байдена на встрече с еврейской общиной
Все новости

Китай готовится открыть Пекинскую фондовую биржу

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 19:04
Экономика
Китай готовится открыть Пекинскую фондовую биржу
pixabay.com  /  PD

Пекин, 4 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создать Пекинскую фондовую биржу. Соответствующее заявление прозвучало на открытии Китайской международной ярмарки торговли.

Си Цзиньпин отметил, что власти республики продолжат поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий. Кроме того, китайские власти намерены и дальше углублять реформу нового внебиржевого рынка ценных бумаг.

Кроме того, Пекин будет делиться результатами своего технологического развития со всем миром, рассчитывая работать бок о бок с зарубежными партнерами. В настоящий момент в Китае функционируют три фондовые биржи: в Гонконге, Шанхае и Шэньчжэне.

Экономика Китая во втором квартале продемонстрировала рост вдвое медленнее, чем в первом, когда показатель увеличился на 18,3%. Рекордный скачок, зафиксированный экономистами по итогам первых трех месяцев, объяснили эффектом низкой базы.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Китай готовится открыть Пекинскую фондовую биржу
Си Цзиньпин китай пекинская фондовая биржа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru