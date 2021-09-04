Китай готовится открыть Пекинскую фондовую биржу

Пекин, 4 сентября. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах создать Пекинскую фондовую биржу. Соответствующее заявление прозвучало на открытии Китайской международной ярмарки торговли.

Си Цзиньпин отметил, что власти республики продолжат поддерживать инновационное развитие малых и средних предприятий. Кроме того, китайские власти намерены и дальше углублять реформу нового внебиржевого рынка ценных бумаг.

Кроме того, Пекин будет делиться результатами своего технологического развития со всем миром, рассчитывая работать бок о бок с зарубежными партнерами. В настоящий момент в Китае функционируют три фондовые биржи: в Гонконге, Шанхае и Шэньчжэне.

Экономика Китая во втором квартале продемонстрировала рост вдвое медленнее, чем в первом, когда показатель увеличился на 18,3%. Рекордный скачок, зафиксированный экономистами по итогам первых трех месяцев, объяснили эффектом низкой базы.