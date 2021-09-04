Отказ Навального от премии Немцова может быть связан с попытками привлечь внимание

Москва, 4 сентября. Блогер Алексей Навальный мог решить передать премию Бориса Немцова другим лицам из-за стремления получить толику интереса прессы и Запада.

Отказ «берлинского пациента» от денежных средств может быть связан с попытками привлечь внимание к собственной персоне. Об этом сообщает издание «Народные Новости». Навальный заявил о желании передать средства семьям четырех осужденных россиян.

«В моем распоряжении не простые 10 тысяч евро, а прилагающиеся к премии имени Бориса Немцова, присужденной мне. Это большая честь, и я чувствую, что как-то странно и невозможно просто взять и потратить деньги на себя и свою семью», — написал блогер в Instagram.

«Берлинский пациент» намерен передать деньги родственникам экс-оператора ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Павла Зеленского, бывшего координатора архангельского штаба Навального2 (структурное подразделение ФБК; экстремистская организация, запрещенная в РФ) Андрея Боровикова, а также семьям фигурантов «Ростовского дела» Яна Сидорова и Владислава Мордасова.

Ранее британский исследователь Бен Ноубл оценил фигуру Навального и назвал минусы блогера. Эксперт также объяснил, почему россияне не стали массово поддерживать «берлинского пациента».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.