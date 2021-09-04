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Глава Генштаба ВС Монголии оценил важность АрМИ для укрепления доверия между странами

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 19:16
Армия
Глава Генштаба ВС Монголии оценил важность АрМИ для укрепления доверия между странами
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 4 сентября. Армейские международные игры способствуют укреплению доверия между странами, заявил глава Генштаба Вооруженных сил Монголии Довчинсурэнгийн Ганзориг.

По его словам, в современном мире доверие играет крайне важную роль. Именно поэтому он считает необходимым проведение соревнований.

«Это не только влияет на качество боевой подготовки, но на улучшение доверия между странами-участницами в этом очень быстро меняющемся мире», — сказал монгольский генерал.

Ганзориг также назвал Армейские международные игры впечатляющим и интригующим событием мирового уровня.

Армейские международные игры — 2021 проводятся на территории 11 государств с 22 августа. В состязаниях принимают участие более 5000 военнослужащих из 42 стран. Ранее сообщалось, что команды из России, Китая и Узбекистана в рамках соревнований установили семь мировых рекордов. Пять из них принадлежат россиянам.

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монголия арми-2021 ганзориг
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