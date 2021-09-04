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Власти ЦАР не допустили главарей бандформирований к участию в республиканском диалоге
Весь мир
Власти ЦАР не допустили главарей бандформирований к участию в республиканском диалоге
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 4 сентября. Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем провел пресс-конференцию. Он прокомментировал недавние события, произошедшие в стране.

В первую очередь Мокпем рассказал об успешном завершении антитеррористической операции в районе префектур Вудамбала, Ясинда и Ясара. Бойцы национальной армии (FACA) выбили из региона остатки конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернули провинции к мирной жизни.

Также официальный представитель правительства ЦАР рассказал о планах президента Фостен-Арканжа Туадера:

«Сегодня наш лидер, как никогда, полон решимости построить страну, где можно будет спокойно жить. И он призывает всех центральноафриканцев объединиться и внести вклад в национальное восстановление».

Власти ЦАР не допустили главарей бандформирований к участию в республиканском диалоге
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Мокпем поделился с журналистами подробностями грядущего республиканского диалога:

«Желающие уничтожить страну не примут участие в мероприятии. Члены собрания из разных секторов определены на высшем уровне. Но одно я вам скажу точно: лидеры вооруженных группировок не допущены».

Политик уверен, что никто не сможет препятствовать проведению общенациональных консультаций. 

«Безопасность в ЦАР не вызывает сомнений. По поводу радикалов могу сказать следующее: нам нет необходимости иметь дела с теми, кто берет в руки оружие для совершения преступлений», — заключил Мокпем.

Ранее пресс-секретарь опроверг содержание доклада ООН по ситуации в республике. По его мнению, документ сфабриковали для ведения информационной войны со страной.

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африка цар
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