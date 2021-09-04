Стратегию цифровой трансформации утвердили на Ямале

Салехард, 4 сентября. Новые цифровые технологии на Ямале улучшат качество предоставляемых услуг в жилищном и медицинских секторах, а также повысят транспортную доступность.

В здравоохранении технологии позволят улучшить сервисы для граждан. Планируется использовать искусственный интеллект для повышения качества медицинской помощи. Перечисленные нововведения считаются частью стратегии в области цифровой трансформации, социальной сферы и государственного управления Ямало-Ненецкого автономного округа до 2024 года, передает «Север-Пресс».

Также присутствуют планы по внедрению цифровых сервисов в транспортном секторе. В образовании появится больше электронных ресурсов, которые позволят формировать персональные образовательные программы для ребенка. На данный момент в пилотном режиме реализуется проект «Карта школьника» — в Салехарде, Ноябрьске и Лабытнанги.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов ранее сообщил, что центр реабилитации может появиться на месте бывшего санатория «Озерный» в Ноябрьске в ближайшем будущем.