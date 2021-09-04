Псков, 4 сентября. Футбольный клуб «Псков» одержал крупнейшую победу в своей истории, хозяева встречи победили петербургскую команду С.П.Б. К.Л.С. со счетом 6:0.

Матч проходил в субботу на футбольном стадионе «Локомотив». В составе победителей голами отметились Артем Савельев и Матвей Баловнев, а Всеволод Федоров и Михаил Минин оформили по дублю, сообщается в группе «ФК «Псков» во «ВКонтакте».

«Псков» участвует в чемпионате Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужчин в рамках зонального этапа Всероссийских спортивных соревнований по футболу «III дивизион».

Матч проходил при пустых трибунах из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Следующий матч с участием «Пскова» состоится 15 сентября против петербургской команды «Алмаз-Антей».

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что португальский наставник «красно-белых» Руй Витория пользуется полной поддержкой руководства и не уходит с занимаемого поста.