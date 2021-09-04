Четыре человека получили травмы в ДТП с иномарками под Тверью

Тверь, 4 сентября. Четыре человека получили различные травмы в ДТП с участием двух иномарок в Тверской области, сообщили в Госавтоинспекции.

По уточненным данным, все произошло на подъезде к трассе М-11 в Калининском районе региона. Участниками аварии стали автомобили Hyundai Accent и Toyota. По словам водителя первого автомобиля, он заснул за рулем, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другой машиной.

Прибывшие на место медики диагностировали у водителя корейской иномарки травмы головы, перелом челюсти и травмы подколенника. Пострадал также его пассажир: у мужчины травма живота, переломы нижних конечностей и травма головы. Что касается водителя Toyota, то он отделался лишь переломом лодыжки. Состояние двух пострадавших сейчас оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с участием маршрутки произошло в Башкирии.