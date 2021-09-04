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Афганское сопротивление сообщило о ликвидации 600 талибов в провинции Панджшер
Политика
Афганское сопротивление сообщило о ликвидации 600 талибов в провинции Панджшер
Федеральное агентство новостей

Кабул, 4 сентября. Силы сопротивления в Афганистане объявили о ликвидации по меньшей мере 600 боевиков из запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»1.

Представитель афганского сопротивления Фахим Дашти на своей странице в Twitter сообщил, что за одни сутки на территории афганской провинции Панджшер были ликвидированы не менее 600 талибов (члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»)

«Более тысячи боевиков «Талибана» были захвачены или сдались», — рассказал Дашти.

По его словам, боевики испытывают «трудности с поставками» из других провинций страны. При этом сами талибы ранее рапортовали об успешном продвижении вглубь региона.

Ранее сообщалось, что захватившие власть в Афганистане талибы развернули наступление на Панджшер. Дело в том, что это единственная провинция на территории страны, которая не признает власть «Талибана».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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