Пятилетняя девочка попала под грузовик в Шацке

Шацк, 4 сентября. Фура сбила пятилетнюю девочку на пешеходном переходе.

В дежурную часть позвонил 51-летний мужчина, который представился водителем-дальнобойщиком. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов о случившемся ЧП.

По полученным от участника ДТП сведениям было установлено, что в тот момент, когда мужчина был за рулем своего автомобиля, который направлялся в сторону Челябинска, ребенок внезапно выбежал на пешеходный переход, тем самым перегородив дорогу фуре. Девочка получила травмы, ее отправили в Шацкую межрайонную больницу. По факту аварии полиция начала проверку.

Ранее водитель автомобиля Citroen совершил наезд на 8-летнего мальчика, который передвигался по обочине в Новой Москве. В результате он получил травмы и был доставлен в больницу.