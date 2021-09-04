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Украина неизбежно будет зависеть от России
Политика
Украина неизбежно будет зависеть от России
Федеральное агентство новостей  / 

Киев, 4 сентября. Основной проблемой украинской энергобезопасности является не скорый ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», а большая прореха внутри действующей модели рынка электроэнергетики страны, пишет «ПолитПазл».

Из-за несовершенства данной системы украинские производители и бизнесмены работают себе в убыток. На сегодняшний день это привело к тому, что запасы угля на Украине сократились в два раза.

Украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире YouTube-канала Ukrlife TV обозначил необходимость тепловой генерации в стране.

По его словам, данный процесс сможет удержать баланс между АЭС и альтернативными источниками электроэнергии. Эксперт считает, что если украинские ТЭС лишатся угля, то уже к декабрю украинцы рискуют оказаться в полной зависимости от России. А этого им ну очень не хочется.

«В такой ситуации мы можем прийти к тому, что вместо газовой [зависимости] Украина «подсядет» на еще более опасную зависимость — электроэнергетическую. А значит, большие объемы электроэнергии импортировать придется из России и Белоруссии», — заявил Омельченко.

Очевидно, что после запуска «СП-2» ситуация станет еще хуже. Существует риск того, что Россия до минимума сократит поставки газа в Европу. При таком сценарии Киеву придется несладко, ведь в этом случае Украина окажется не только в экономической, но и в политической зависимости от РФ.

Ранее сообщалось, почему Киев не сможет заменить российский газ.

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Все новости / Политика / Украина неизбежно будет зависеть от России
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