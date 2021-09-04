Украинские олигархи и политики превратили украинскую ГТС в металлолом

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк обвинил Россию в том, что она хочет «превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом». Ничего необычного, просто очередная истерика «политических украинцев» на тему завершения строительства «Северного потока — 2».

И горькая правда — в том, что украинская ГТС и так уже является металлоломом. Да, она еще функционирует, но находится в очень плохом состоянии, потому что за 30 лет независимости Украины в реконструкцию, модернизацию или даже какой-то капитальный ремонт никто не удосужился вложить хотя бы гривну. По сути дела, из этой трубы попросту сосали деньги. Хороший бизнес. Не сами строили, труба досталась по наследству от Советского Союза, сиди себе спокойно и получай прибыль. Украина и получала, совершенно не заботясь о состоянии трубы.

Состоянием газотранспортной системы Украины куда больше озабочены были в России и даже предлагали вкладывать деньги в ее модернизацию. Лет 20 назад российская сторона даже предлагала создать некий консорциум, который был бы очень выгоден Украине, так как она продолжала бы получать за транзит большие деньги, но при этом на ней было бы куда меньше ответственности за транспортировку газа. Этот вариант Украина отвергла. По вполне понятным причинам. Во-первых — украинская сторона, которая не особо добросовестно расплачивалась за «голубое топливо», не смогла бы проводить его «несанкционированный отбор» из транзитных объемов, то есть воровать, а во-вторых — на Украине понимали, что газовая труба — это прекрасный метод для давления на Россию и даже для шантажа.

Вся украинская ГТС построена еще в советские времена. И речь не только о трубах. Заменить ржавые трубы — самое простое. Есть еще и компрессорные станции, которые стоят огромных денег, и потянуть их модернизацию Украина не смогла бы и ранее, а уж сейчас об этом не может идти и речи. Страна — в долгах как в шелках, и несмотря на все то, что Зеленский наговорил про Украину в Стэнфорде, дела обстоят очень плачевно. Кстати, тот же Владимир Зеленский совсем недавно заявил, что российский газ является «грязным», и одна из причин этого — выбросы при транспортировке. Я сейчас не буду говорить о том, что Украина буквально зубами вцепилась в транзит этого самого «грязного» газа, но вот если выбросы где-то и происходят, так это именно на Украине — из-за ужасного состояния ГТС. Но думать надо было раньше. И не только Украине, но и главному потребителю российского газа — Европейскому союзу.

ФБА «Экономика сегодня» /

ЕС очень активно боролся с постройкой «Северного потока — 2». Даже германские депутаты Европарламента как будто бы сошли с ума и несли откровенную чушь, которая полностью противоречит интересам их собственной страны. По сути дела, Европарламент в энергетических вопросах был занят тем, что стрелял Евросоюзу в ноги. Еврокомиссия оказалась разумнее, но не намного. Были приняты энергетические директивы, полные самых абсурдных требований к поставщикам и транспортировщикам энергоносителей. И результат всех этих недальновидных решений виден уже сейчас. Евросоюз с трудом выкарабкивается из кризиса, который начался из-за пандемии ковида, и почти сразу же начался новый кризис — энергетический. Биржевые цены на природный газ бьют все рекорды, что очень негативно сказывается на медленно восстанавливающихся экономиках. И главная проблема — в том, что газ для европейского рынка взять негде, кроме как в России. Но еврочиновники и евродепутаты сами понастроили всевозможных барьеров, чтобы как можно сильнее усложнить транспортировку газа из России. И сейчас — только начало осени, но несложно представить, как ситуация сложится зимой.

Кстати, газотранспортная система Украины подвергает Евросоюз огромному риску. И не только из-за политической нестабильности, которой не видно конца и края. В первую очередь — из-за технического состояния «трубы», на которой в любой момент может произойти серьезная авария. И ладно, если просто прорвет ржавую трубу, но возможен выход из строя компрессоров, отремонтировать которые на Украине попросту не смогут из-за отсутствия денег, а может, и специалистов. Потому что инженерные компетенции на Украине тоже остались в прошлом.

«Северный поток — 2» — настоящее спасение для энергетики Европы. Он сможет обеспечить бесперебойные поставки топлива в Европу безо всякого риска в достаточных объемах. Если кто что-то и потеряет, так это только Украина практически даровые деньги за транзит. Деньги очень приличные, которых в свое время с лихвой бы хватило и на модернизацию украинской «трубы». Зато теперь Зеленский предпочитает ныть о «грязном российском газе» и одновременно требовать сохранения транзита. Логику тут искать бесполезно, в этой стране она уже давно умерла. Потому что там заявляют, что уже семь лет ведут с Россией войну, но при этом сохраняют экономические отношения и не хотят терять транзит газа.

Но этот момент все равно настанет. И пусть лучше так, как сейчас, при запуске нового газопровода, который обеспечит Европу газом, чем при ситуации, когда Украина попросту не сможет технически обеспечивать транзит газа через свою территорию. Если кто-то и превратил украинскую ГТС в металлолом, так это только украинские олигархи и политики. В том числе и Арсений Яценюк, который сейчас обвиняет в этом Россию.