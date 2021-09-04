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Победитель «Фабрики звезд — 3» Никита Малинин получил трогательное поздравление от мачехи

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 18:50
Шоу-бизнес
Победитель «Фабрики звезд — 3» Никита Малинин получил трогательное поздравление от мачехи
instagram.com  /  @nikmalinin

Москва, 4 сентября. Популярный исполнитель Никита Малинин принимает поздравления с юбилеем. Трогательными словами в адрес пасынка отметилась его мачеха, доктор Эмма Малинина.

Звезда третьего сезона музыкального шоу «Фабрика звезд» в этом году отмечает 40-летие. В честь праздника жена исполнителя Александра Малинина Эмма опубликовала трогательное поздравление в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что невероятно гордится успехами и достижениями артиста и пожелала ему вдохновения.

«Дорогой Никита, поздравляю тебя с 40-летним юбилеем! Пусть этот возраст прибавит тебе удачи и вдохновения! Будь здоров и счастлив! Наслаждайся каждым днем своей жизни!» — сообщила звездная мачеха.

Она пожелала Никите Малинину не оставлять творчество и почаще озарять мир своей улыбкой. В завершении трогательного поста она отметила, что невероятно гордится пасынком.

Под постом отметилось большое количество поклонников артиста, многие из которых помнят его еще юным на Первом канале. Большинство из них уверены, что звездный час Малинина еще впереди.

«Помню-помню этого мальчугана еще на Первом. Такой сладкоголосый был. Присоединяюсь к поздравлениям»;

«Как быстро летит время... Никита, с днем рождения вас! Уверена, звездный час еще настанет»;

«Поздравляю! Такой красавец, помню ведь его еще совсем ребенком», — отметили подписчики аккаунта Эммы Малининой.

Ранее стало известно, почему автор хита «Котенок» пропал со сцены после «Фабрики звезд». Музыкант объяснил, с чем связано его решение уйти в тень.

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Все новости / Шоу-бизнес / Победитель «Фабрики звезд — 3» Никита Малинин получил трогательное поздравление от мачехи
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