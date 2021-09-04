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Депутат Новиков объяснил, как Япония надеется надавить на Россию в вопросе Курил
Политика
Депутат Новиков объяснил, как Япония надеется надавить на Россию в вопросе Курил
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 4 сентября. Япония надеется надавить на Российскую Федерацию в вопросе Курильских островов с помощью экономической ситуации, заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ, говоря о судьбе островов и надеждах Токио на их «возвращение», отметил, что это будет возможно лишь в случае резкого ослабления российской стороны. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Все будет зависеть от конкретных реалий экономических<...>Если Россия будет слабеть, ей будет тяжело решать задачи суверенитета и национальной независимости, обороноспособности и защиты своих территорий. На этот случай в Японии надеются, что при поддержке США удастся обеспечить такое политико-дипломатическое, военное и остальное давление на РФ, что ей придется уступать, в том числе по вопросу четырех Курильских островов», — подчеркнул депутат.

Помимо этого, Новиков отметил, что в стране поддерживается соответствующая атмосфера, и надежды на то, что в будущем при сохранении сильной экономической сферы, Япония решит эту задачу.

«Никому не вредно надеяться. Задача России состоит в том, чтобы обеспечить преодоление своих социально-экономических проблем», — заключил парламентарий.

Ранее японцы прокомментировали заявление главы МИД России Сергея Лаврова о предложении Токио относительно совместной деятельности на островах. Жители Японии считают, что уже нужно смириться с потерей Курил.

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