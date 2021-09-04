Банги, 4 сентября. Общественность ЦАР призвала молодых жителей страны бойкотировать французский винный концерн Castel.

Ранее алкогольного магната Пятой республики обвинили в сотрудничестве с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Выяснилось, что представители компании подписали с радикалами ряд соглашений. Взамен на «обеспечение охраны и логистики» французы предоставляли боевикам провизию и техническое обслуживание автомобилей.

Молодежь ЦАР заявила, что не будет приобретать продукцию концерна до тех пор, пока виновные не понесут справедливого наказания. Однако коллективный Запад проигнорировал преступления Castel. Иностранные ангажированные СМИ также оставили инцидент без внимания, несмотря на повышенный интерес общественности к произошедшему.

После публикации отчета The Sentry и расследования преступлений винного концерна жители республики устроили акцию протеста возле посольства Франции.