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Наташа Королева заинтриговала фанатов историей о создании хита «Третье сентября»

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 18:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева заинтриговала фанатов историей о создании хита «Третье сентября»
Prt Scr youtube.com  /  Наташа Королева

Москва, 4 сентября. Певица Наташа Королева вспомнила, как была написана песня «Третье сентября», которая мгновенно стала хитом. Артистка похвасталась, что знает, как трек получил свое название.

Звезда российской эстрады Наташа Королева заинтриговала поклонников новой публикацией. Артистка призналась, чтобы была свидетелем создания легендарного хита «Третье сентября». Композиция была написана в соавторстве певца Игоря Николаева и продюсера Игоря Крутого специально для шансонье Михаила Шуфутинского. Композиция вскоре стала народной, а затем и вовсе обрела статус главного осеннего мема.

Недавно Наташа Королева вспомнила о популярной песне и заявила, что знает, почему она была названа именно в честь 3 сентября. Об этом артистка рассказала в Instagram.

«Пусть прозвучит это не скромно, но я не побоюсь этого слова — мужья у меня действительно талантливые! Я была непосредственным свидетелем рождения песенного шедевра, этой гениальной песни, которая ежегодно оживает в сентябре. И у меня есть особая история по поводу этой песни, и почему ее Игорь Николаев назвал именно «Третье сентября»», — сообщила артистка.

Заинтригованные фанаты попросили непременно опубликовать историю создания популярной песни. Многие поклонники также отметили, что Королева выбирает гениальных мужей — портрет Игоря Крутого в посте был нарисован шоуменом Сергеем Глушко, супругом звезды.

Недавно ведущий Иван Ургант вспомнил о совместном творчестве Королевой и Николаева. Артист сравнил композитора с секс-работником из-за фотосессии для их альбома.

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музыка королева шуфутинский звезды
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