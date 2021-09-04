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Водитель российской сборной назвал секрет победы в «Танковом биатлоне» на АрМИ-2021
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Армия
Водитель российской сборной назвал секрет победы в «Танковом биатлоне» на АрМИ-2021
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 4 сентября. Единство экипажа и уровень подготовки являются ключевым секретом победы в «Танковом биатлоне» на АрМИ-2021, заявил механик-водитель российской команды Владимир Агапин.

Военнослужащий выступал за первый экипаж сборной России в конкурсе, передает «Звезда». По его словам, трасса была очень сложная, кроме того, дополнительные трудности вызвали погодные условия. Однако команда упорно тренировалась на протяжении трех месяцев, что позволило танкистам с достоинством пройти дистанцию, прочувствовав каждый ее сантиметр.

Агапин заметил, что залогом победы является, прежде всего, упорная подготовка. Помимо этого крайне важно наладить взаимодействие экипажа, заставив его работать как единое целое. Танкист подчеркивает, что роли мехвода, наводчика и командира одинаково важны.

Ранее сообщалось, что Россия одержала победу в конкурсе «Танковый биатлон» на Международных армейских играх — 2021. В финал соревнований вышли четыре команды из России, Казахстана, Китая и Азербайджана. От каждой сборной участвовали по три экипажа.

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россия танковый биатлон арми-2021
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