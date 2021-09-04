Немецкий политолог Рар призвал Европу создать военный союз с Россией

Санкт-Петербург, 4 сентября. Североатлантический альянс был создан исключительно для продвижения интересов США. Рано или поздно Европе придется признать это, заявил немецкий политолог Александр Рар.

В комментарии изданию «Народные Новости» он прокомментировал слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ранее она призывала Европу стать более самостоятельной в вопросе обеспечения собственной безопасности.

Рар, в свою очередь, заметил, что подобные высказывания звучат порядка 20 лет, но ситуация так и не изменилась. Во многом это связано с отсутствием финансов. Кроме того, подавляющее большинство стран попросту не в состоянии вести боевые действия. Но это вовсе не означает, что Европу может защитить Североатлантический альянс.

«НАТО лишь сдерживает Европу, держат американцев на континенте, которые через военный блок контролируют систему безопасности», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что Альянс не выиграл ни одной войны, ведь он создавался для политических, а не оборонных целей. НАТО является элементом американской гегемонии, и спасти Европу в сложившейся ситуации вполне может военный союз с Россией. Александр Рар уверен, что такое партнерство убережет европейцев от влияние США.

Ранее военный аналитик Евгений Сатановский раскритиковал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призывал Москву раскрыть детали российско-белорусских учений «Запад-2021». По словам эксперта, эти требования не сочетаются с антироссийской политикой Альянса.