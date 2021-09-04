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Российские предприятия получили право экспорта молочной продукции в Египет

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 19:21
Весь мир
Российские предприятия получили право экспорта молочной продукции в Египет
pixabay.com  /  Couleur

Москва, 4 сентября. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сообщила, что отечественным предприятиям одобрили экспорт молочной продукции в Египет.

По информации ведомства, управление Министерства сельского хозяйства и землепользования североафриканской страны изучило представленные Москвой гарантии соответствия требованиям и нормам республики, а после разрешило ввоз.

«Египет предоставил право экспорта молочной продукции еще одному российскому предприятию», — отметили в Россельхознадзоре.

В совокупности Каир получит товары трех молокоперерабатывающих объединений, которые включают производителя мороженого и две компании по изготовлению другого ассортимента. Ранее ветеринарный экспортный сертификат из РФ в Египет утвердили пермскому хладокомбинату «Созвездие».

В ноябре 2020 года Россельхознадзор получил письмо от министерства североафриканской страны, в котором Каир одобрил поставки отечественной рыбной и молочной продукции в республику, но обязательно на основании гарантий российского ведомства.

Восемь производителей морепродуктов аккредитовали для экспорта в дополнение к трем молочным компаниям. Для старта ввоза товара в Египет необходимо согласовать соответствующие сертификаты.

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египет
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