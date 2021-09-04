Рабочие группы России и Германии обсудили вопросы безопасности

Москва, 4 сентября. Делегации под председательством первого замглавы МИД РФ Владимира Титова и статс-секретаря МИД ФРГ Мигеля Бергера провели рабочую встречу.

Основным вопросом на повестке дня стала глобальная безопасность.

«В рамках заседания прошли встречи трех подгрупп: по вопросам борьбы с терроризмом, оргпреступностью и наркоугрозой», — говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

Также специалисты уделили отдельное внимание вопросам по контролю над распространением оружия и нераспространению оружия массового уничтожения. Обсуждалась и безопасности в киберсфере, резюмировали во внешнеполитическом ведомстве России.

Ранее депутат Государственной думы Олег Морозов заявил о необходимости создания американо-российского института по предотвращению кибератак. По его словам, Москва готова взаимодействовать с американцами в таком формате.