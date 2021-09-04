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Экономика
Компания «Соллерс» планирует производить электрокары во Владивостоке
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Компания «Соллерс» планирует производить электрокары во Владивостоке
Экономика
Компания «Соллерс» планирует производить электрокары во Владивостоке
pixabay.com  /  Joenomias

Владивосток, 4 сентября. Организация «Соллерс» готовится запустить производство электрифицированных транспортных средств и аккумуляторов во Владивостоке.

Основной владелец группы Вадим Швецов отметил, что приморские жители любят электротранспорт и активно им пользуются. Транспортные средства планируется производитель во Владивостоке, где осуществляется совместная деятельность «Соллерс» и японского холдинга Mazda, передает «Автостат».

«Мы считаем, что эта технология может очень сильно развить спрос и что, если мы будем применять так называемые упреждающие технологии, с этого может пойти электродвижение в РФ. Тем более, правительство уже приняло соответствующую программу», — резюмировал Швецов.

Правительство ранее одобрило концепцию развития производства и использования электротранспорта на территории страны. Программа разработана при совместной работе Минэкономразвития и Минпромторга РФ. Власти намерены выпустить 25 тысяч электромобилей и 9 тысяч зарядных станций до 2024 года, сообщил замминистра МЭР Илья Торосов.

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