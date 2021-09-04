Миротворцы ООН атаковали бойцов армии ЦАР на границе с Камеруном

Банги, 4 сентября. Сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) обстреляли патруль национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA). Инцидент произошел на трассе Белоко — Буар около границы с Камеруном.

Миротворцы ранили несколько солдат. Местные жители уверены, что они сделали это для того, чтобы помешать правительственным силам выполнять задачи, а именно: зачищать регион от остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Les casques bleus ont tiré sur le convoi des #FACA près du village Petit Douala, situé à la frontière camerounaise. A l’issue du combat, plusieurs éléments de forces loyalistes ont été blessés et emmenées à l'hôpital dans un état grave. #RCA #MINUSCA pic.twitter.com/1XzYTivOvT — Serge Amadou (@serge_amadou) September 2, 2021

«Случайно они это сделали или намеренно? Мы уверены, что это запланированное нападение. Миротворцы ООН защищают боевиков!» — заявили очевидцы инцидента.

Население республики считает, что в стране не установится мир, пока на ее территории находится военный контингент МИНУСКА:

«Все указывает на это. Не проходит и дня, чтобы центральноафриканцы не выступали против их бесчинств. За 9 лет мы успели убедиться в неэффективности миротворцев.

Кроме того, представителей миссии ООН неоднократно уличали в пособничестве боевикам и множестве других преступлений. В результате таких беззаконий гибнут мирные жители. Очевидно, что «голубые каски» видят выгоду в дестабилизации обстановки, поэтому всячески ей способствуют».

Центральноафриканцы устраивают массовые акции протеста и требуют миротворцев ООН покинуть территорию республики. Ранее на митинг вышли жители Мбаики.