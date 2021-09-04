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Киркоров после отдыха в Италии забыл, в каком классе учатся его дети
Шоу-бизнес
Киркоров после отдыха в Италии забыл, в каком классе учатся его дети
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 4 сентября. Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров на отдыхе в Италии забыл о своих детях. Во время общения с журналистами артист не смог вспомнить, в какой класс они пошли.

В этом году на торжественную линейку в честь 1 сентября Аллу-Викторию и Мартина-Кристина в школу отвел дедушка Бедрос Киркоров. Дело в том, что их отец в это время отдыхал в Италии и совершенно забыл о наследниках. Певец даже не помнит, в третий или четвертый класс они пошли. Однако артист уверен, что малыши смогут ему это простить.

«После лета, проведенного с детьми, они мне эту шалость простят. Я все лето честно отработал папой. Папа имеет право на три дня отдыха. От всех», — рассказал музыкальный продюсер в беседе с корреспондентами программы «Ты не поверишь!».

Дети Филиппа Киркорова учатся в элитной подмосковной школе за 1,5 миллиона рублей в год каждый. По словам поп-короля, наследники растут неизбалованными и в школу ходят по форме. Однако на отдыхе родитель наряжает их в брендовые вещи.

Ранее в Сети провели расследование, чтобы выяснить стоимость обучения детей российских звезд. Так, шоумен Максим Галкин и примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева платят почти 3 миллиона рублей за обучение наследников в Первой гимназии. А юморист Михаил Галустян отдает ежегодно 800 тысяч рублей за образование двух дочерей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров после отдыха в Италии забыл, в каком классе учатся его дети
дети киркоров школа 1 сентября
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