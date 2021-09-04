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Четырехглазый котенок из Таиланда шокировал пользователей Сети
Общество

В тайской провинции Самутпракан на свет появилась «неведома зверюшка». У американской короткошерстной кошки родился четырехглазый котенок.

Кроме необычного малыша в помете были еще четыре котенка. Однако у братьев и сестер Намчока не проявилось генетических аномалий. Тогда как младший котенок родился с раздвоенной мордочкой, двумя носиками и двумя ртами, которые открываются одновременно.

Намчоку всего неделя, но он уже стал звездой интернета. Правда реакции пользователей на нестандартный вид пушистика оказались противоречивыми. Одни называют Намчока «милашкой», а другие жалеют его и сомневаются, что новорожденный выживет.

 «Один котенок пытался съесть другого, но не успел», — пошутила пользовательница социальной сети «ВКонтакте» Алина.

Однако хозяин котенка утверждает, что малыш абсолютно здоров и ничем не уступает своим «нормальным» собратьям. Житель Таиланда назвал его «особенным» и обрадовался, что необычного малыша родила именно его кошка.

«Интересно, мыслить потом будут две моськи или одна?», — задумался один из комментаторов.

Подобные мутации зачастую встречаются среди кошачьих. Обладателей такого дефекта называют «кошки Януса», в честь древнеримского двуликого бога. Котята с данной аномалией в основном погибают в младенчестве, но есть и исключения. Так, «двуликий» Фрэнк и Луи попал в Книгу рекордов Гиннесса, дожив до 15 лет.  

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таиланд животные питомцы кошки природа
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