Эстония потратит почти 30 миллионов евро на модернизацию боевых машин пехоты CV90

Таллин, 4 сентября. Эстонские военные решили модернизировать боевые машины пехоты (БМП) норвежского производства CV9030N.

Отмечается, что эстонская компания Milrem Robotics, одним из основных направлений деятельности которой является разработка и производство беспилотных наземных транспортных средств, решила присоединиться к программе модернизации БМП.

По имеющейся информации, за проведение работ отвечает консорциум под руководством предприятий Go Craft и Scania Estonia. Заказ на обновление 37 боевых единиц для ВС Эстонии был получен в июне текущего года. Стоимость сделки оценивается в 29 миллионов евро.

Известно, что компания Milrem Robotics будет участвовать в научно-исследовательских разработках в области инженерии и заниматься созданием прототипов отдельных специализированных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что эстонские войска решили оснастить израильским ракетным комплексом Spike NLOS. Таллин планирует потратить на их покупку порядка 40 миллионов евро.