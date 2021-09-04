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Эстония потратит почти 30 миллионов евро на модернизацию боевых машин пехоты CV90

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 18:12
Армия
Эстония потратит почти 30 миллионов евро на модернизацию боевых машин пехоты CV90
mil.ee  /  Eesti Kaitsevägi

Таллин, 4 сентября. Эстонские военные решили модернизировать боевые машины пехоты (БМП) норвежского производства CV9030N.

Отмечается, что эстонская компания Milrem Robotics, одним из основных направлений деятельности которой является разработка и производство беспилотных наземных транспортных средств, решила присоединиться к программе модернизации БМП.

По имеющейся информации, за проведение работ отвечает консорциум под руководством предприятий Go Craft и Scania Estonia. Заказ на обновление 37 боевых единиц для ВС Эстонии был получен в июне текущего года. Стоимость сделки оценивается в 29 миллионов евро.

Известно, что компания Milrem Robotics будет участвовать в научно-исследовательских разработках в области инженерии и заниматься созданием прототипов отдельных специализированных транспортных средств.

Ранее сообщалось, что эстонские войска решили оснастить израильским ракетным комплексом Spike NLOS. Таллин планирует потратить на их покупку порядка 40 миллионов евро.

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эстония модернизация бмп
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